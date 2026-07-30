L’Inter ha lasciato Milano per iniziare la tournée estiva tra Asia e Australia. La squadra è partita da Malpensa verso Hong Kong, prima tappa di un viaggio che porterà i nerazzurri anche a Perth per nuovi test di preparazione. Come scrive la Gazzetta dello Sport, il maltempo provocato dal tifone Noul ha interessato la zona con forti piogge e vento, senza però mettere a rischio il Football Festival. La manifestazione si svolgerà al moderno Kai Tak Stadium, impianto da 50.000 spettatori, e comprenderà anche l’amichevole tra Juventus e Chelsea.

Rientrano Calhanoglu, Sucic e Bonny

Calhanoglu, Sucic e Bonny sono tornati a disposizione dopo il Mondiale e rappresentano le principali novità del gruppo. Chivu dovrà invece attendere Lautaro Martinez, Marcus Thuram e John Stones, destinati a raggiungere la squadra successivamente. Non sarà quindi ancora l’Inter al completo. L’allenatore proseguirà il lavoro con il blocco italiano e con i giovani osservati durante il ritiro tedesco. Particolare attenzione sarà riservata a Francesco Pio Esposito, autore di cinque reti nei primi test e sempre più centrale nei programmi della nuova stagione.

Diouf osservato speciale

La tournée servirà anche per valutare Aleksandar Stankovic, Benjamin Pavard e Andy Diouf. Quest’ultimo ha chiuso il ritiro con la doppietta decisiva contro il Karlsruhe e continua a essere provato sulla fascia destra. Dopo Hong Kong, l’Inter volerà in Australia, dove affronterà Juventus e Milan. Viaggi, fuso orario e temperature invernali renderanno il lavoro più complesso, ma offriranno a Chivu occasioni preziose per consolidare condizione, gerarchie e nuovi automatismi. L’obiettivo resta arrivare pronti al debutto in campionato del 22 agosto proprio contro il Monza.