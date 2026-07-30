L’Inter continua a lavorare sul grande obiettivo per rinforzare il reparto arretrato. Dopo l’arrivo di John Stones, pronto a svolgere le visite mediche dopo l’addio al Manchester City a parametro zero, il club nerazzurro non ha intenzione di fermarsi e punta con decisione a Cristian Romero. La trattativa con il Tottenham resta viva e in una fase avanzata: le due società sono sempre più vicine a trovare un punto d’incontro, con un possibile accordo che potrebbe arrivare attorno ai 40 milioni di euro. Gli Spurs chiedono ancora un piccolo sforzo economico per aumentare la proposta iniziale, ma la distanza tra le parti appare ormai ridotta. Anche sul fronte giocatore la situazione è positiva. Il margine da colmare tra l’offerta dell’Inter e le richieste dell’entourage dell’argentino è minimo: restano circa 500 mila euro di differenza.

Romero attualmente percepisce al Tottenham uno stipendio da circa 5,5 milioni di sterline, a cui si aggiungono bonus per mezzo milione, per un totale vicino ai 6,4 milioni di euro annui. Il club nerazzurro sta cercando di avvicinarsi a queste cifre, con la volontà di chiudere rapidamente l’accordo. Non sembrano invece esserci particolari ostacoli sul tema delle commissioni con gli agenti del difensore. La principale rivale resta l’Arsenal, mentre anche l’Atletico Madrid monitora la situazione. L’eventuale arrivo di Romero sarebbe però legato alla cessione di Benjamin Pavard, destinato a lasciare spazio al nuovo leader della difesa interista.