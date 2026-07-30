Linea dura dell'Inter nei confronti di Kristjan Asllani. Onde evitare che possano nascere delle speranze nel centrocampista albanese, la dirigenza è stata chiara con lui e con il suo entourage: non farà parte della rosa di questa stagione ed è caldamente invitato a trovarsi un'altra sistemazione, come evidenziato da Fabrizio Romano nel suo ultimo video su YouTube. La mancata convocazione al tour asiatico iniziato con la partenza di ieri sera era prevedibile a causa del suo infortunio muscolare, ma al di là di questo dettaglio il classe 2002 non rimarrà nerazzurro anche se non trovasse un altro club a stretto giro. Nessuna possibilità per lui.

Intanto, dopo Ebenizer Akinsanmiro, ceduto al Monza a titolo definitivo per 7,5 milioni di euro e il 10% di una futura rivendita, il terzo centrocampista a lasciare l'Inter sarà Davide Frattesi, che ha ricevuto sondaggi da Italia ed estero e per il quale il club ha iniziato a intensificare i discorsi in uscita. Non c'è una posizione netta come per Asllani, ma il classe '99 è chiaramente fuori dal progetto nerazzurro.