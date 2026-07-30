L’Inter ha chiuso per l'arrivo in difesa di John Stones e adesso lavora sul centrocampo, nonostante un reparto già affollato. Dopo le visite mediche dell’inglese, la dirigenza vuole consegnare a Cristian Chivu un settimo mediano con caratteristiche differenti rispetto agli uomini già presenti in rosa. Come scrive La Gazzetta dello Sport,il nome indicato dall’allenatore è sempre lo stesso, ovvero quello di Curtis Jones. Il centrocampista del Liverpool piace per duttilità, qualità tecnica e capacità di occupare più posizioni, offrendo soluzioni sia da mezzala sia in una zona più avanzata.

Distanza tra domanda e offerta

L’ultimo confronto tra i club ha evidenziato una differenza: l’Inter avrebbe proposto 25 milioni di euro, mentre il Liverpool ne chiede 40. Una valutazione considerata troppo alta per un giocatore con contratto in scadenza nel 2027. La trattativa potrebbe però riaprirsi ad agosto. Se Jones non rinnoverà, il club inglese rischierebbe di perderlo a parametro zero nella prossima estate e potrebbe quindi ridurre le proprie richieste.

Prima servono alcune cessioni

L’Inter deve alleggerire un reparto affollato. Akinsanmiro è destinato al Monza per 7,5 milioni più una percentuale sulla futura rivendita, mentre Asllani dovrebbe partire. Restano da definire le posizioni di Massolin e Frattesi, con quest’ultimo intenzionato a trovare maggiore continuità altrove.

Il jolly richiesto da Chivu

La mediana ripartirà da Calhanoglu, Zielinski e Barella, con Mkhitaryan, Sucic e Stankovic come primissime alternative. Frattesi rappresenta oggi l’uomo in più, ma una sua uscita aprirebbe lo spazio per Jones. Il Liverpool mantiene una posizione rigida, mentre l’Inter aspetta che il prezzo si abbassi. Dopo Stones, il prossimo colpo potrebbe parlare ancora inglese.