Il nuovo corso della Nazionale italiana affidato a Roberto Mancini potrebbe riportare in azzurro anche Massimo Maccarone. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, l’ex attaccante sarebbe uno dei principali candidati a entrare nello staff del commissario tecnico. Maccarone ha già collaborato con Mancini durante l’esperienza all’Al-Sadd e rappresenterebbe quindi una figura conosciuta e fidata, capace di inserirsi rapidamente nella nuova struttura tecnica della Nazionale.
Maccarone candidato per lo staff tecnico
La presenza dell’ex centravanti segnerebbe una parziale discontinuità rispetto alla prima gestione Mancini, caratterizzata da un gruppo di collaboratori fortemente legato alla Sampdoria.
In quel ciclo il commissario tecnico aveva lavorato con figure come Gianluca Vialli, Alberico Evani, Attilio Lombardo e Fausto Salsano. Per questa nuova esperienza, invece, il gruppo potrebbe essere rinnovato attraverso l’inserimento di professionisti conosciuti nelle più recenti avventure all’estero.
Oriali e Gagliardi verso il ritorno
Mancini starebbe contemporaneamente lavorando per recuperare alcuni elementi di continuità rispetto alla precedente esperienza azzurra. Il Ct vorrebbe nuovamente al proprio fianco Gabriele Oriali nel ruolo di team manager. Per il possibile ritorno di Oriali sarebbe arrivato anche il via libera di Antonio Conte. Tra i candidati figura inoltre Gagliardi, che riprenderebbe il ruolo di match analyst. La composizione dello staff rappresenta uno dei primi passaggi del nuovo progetto. Mancini vuole circondarsi di collaboratori già conosciuti, combinando l’esperienza maturata durante il precedente ciclo della Nazionale con le figure incontrate nelle successive avventure professionali.
Autore: Ludovica Ferrante
Altre notizie - News
Altre notizie
- 18:55 Inter Women, Bugeja: "Molto ottimisti in vista della prossima stagione"
- 18:40 Biglietti Inter-Monza e Inter-Napoli: svelate le fasi di vendita libera
- 18:38 Inter, Stones ha lasciato la sede dopo le firme: sorriso ai cronisti presenti
- 18:25 Inter U23, primo turno di Coppa Italia contro il Vado: quando si gioca
- 18:10 Qui Milan - Focus tattico verso il derby. Ramos e Leao a parte
- 17:55 Padova, Cocchi: "Dimarco campione, ho cercato di 'rubargli' qualcosa"
- 17:42 La UEFA contro l'ultimo piano di Infantino: "Nessuna nazionale parteciperà a competizioni FIFA"
- 17:28 Il Secolo XIX - Mancini pensa a Maccarone per il suo nuovo staff
- 17:15 Nani: "Problemi fisici di Solet? La storia non nasce da Ausilio e Marotta"
- 17:00 Inter Women, Merlo dice addio: "Storia conclusa non per mia scelta"
- 16:45 Mancini: "Mi aspettavo Chivu a questi livelli. Ha un grande futuro davanti a sé"
- 16:31 Gravina: "Mancini si è scusato, ogni macchia può essere lavata"
- 16:17 SM - Inter, Jones pista non tramontata. L'addio di Frattesi faciliterebbe l'affare
- 16:04 videoInter, John Stones arrivato in sede: ora le firme, poi l'annuncio
- 15:49 Ancelotti: "Sono stato contattato dalla FIGC, ma ho un impegno col Brasile"
- 15:34 UFFICIALE - Inter Women, Merlo lascia dopo 8 stagioni: giocherà al Parma
- 15:20 Zola e Oriali nello staff di Mancini: Malagò indirettamente conferma
- 15:05 Vieri: "City-Inter, nessuno vuole perdere". Wright-Phillips: "Sfida tra migliori"
- 14:55 Romano: "Romero-Barcellona, nessun patto. E non è vero che il Cuti chiede 7 mln all'anno"
- 14:40 Sky - Inter-Romero, costi altissimi: al momento si è allontanato. Pavard...
- 14:36 videoStones lascia il CONI: l'inglese verso la sede per le firme
- 14:26 Massolin, niente tournée: ai box due settimane per infortunio
- 14:12 fcinInter, investire sì, ma con criterio: le strategie di mercato di Oaktree
- 13:58 Christillin durissima: "La FIFA va boicottata, senza europee niente investitori"
- 13:43 Zazzaroni stempera: "Romero, notizia corretta ma titolazione dopata, mi scuso"
- 13:26 videoStones, tappa al CONI per le visite: primo saluto ai tifosi
- 13:13 Moretto: "Offerte per Kamaté, l'Inter dice no a Palermo e Atletico"
- 12:58 Altobelli: "Mancini tecnico eccezionale, ma c'è sempre quella macchia..."
- 12:43 Inter-Romero, si continua a trattare: distanza di 500mila euro
- 12:29 Serie C, ecco la prima giornata del Girone C: l'Inter U23 debutta a Catania
- 12:20 videoL'Inter è arrivata a Hong Kong: al via la tournée asiatica
- 12:14 Corsera - C'è anche Esposito tra i pilastri dell'Italia di Mancini
- 12:00 videoINTER, la FASE-2 del MERCATO: movimenti per FRATTESI, comunicazione ad ASLLANI
- 11:40 Tottenham, De Zerbi su Spence: "Se vuole può e deve andare via"
- 11:26 Monza, visite mediche per Akinsanmiro: le cifre dell'operazione
- 11:12 Libero - Non solo mercato, Oaktree investe anche sulla Pinetina
- 10:58 Dalla Turchia - Fener ancora su Calhanoglu: il turco apre, l'Inter non ci sente
- 10:43 Romano: "Read, la Roma fa sul serio: offerti 25 milioni, si tratta"
- 10:39 CdS - Con Stones difesa camaleontica, Chivu ridisegna la retroguardia
- 10:24 GdS - Inter-BBVA, 8,5 milioni per lo sponsor di manica: è record in Serie A
- 10:10 TS - La tournée può stappare il mercato come nell'estate 2023
- 09:56 TS - L'Inter prende Stones ma non molla Romero: si attende lo sconto
- 09:38 VIDEO - Stones è arrivato a Milano: "Sono entusiasta di essere qui"
- 09:24 GdS - Stones, accordo biennale. Intanto l'Inter blinda Bisseck ed Esposito
- 09:10 GdS - Via alla tournée in Asia e Australia: riecco Calha e Sucic, manca la ThuLa
- 08:56 Comunicazione ad Asllani: è fuori dal progetto. E si lavora per Frattesi
- 08:42 CdS - Stones riapre la strada dei parametri zero, ma sarà un'eccezione
- 08:28 TS - Stones arriva oggi a Milano: visite mediche e firma fino al 2028
- 08:14 CdS - L'Inter blinda Bisseck: rinnovo fino al 2031. Ora tocca a Esposito
- 08:00 GdS - Non solo Stones, l'Inter non molla Jones: ad agosto può arrivare lo sconto
- 00:00 Inter, ecco Stones: un colpo di scena e due domande
- 23:58 Asllani, la non convocazione per la tournée vale l'uscita dal progetto Inter
- 23:54 Show sul volo per Hong Kong: protagonisti Bisseck, Diouf e Sucic
- 23:47 Giorgetti: "Divieto pubblicità betting, chiesto approfondimento alla GDF"
- 23:33 L'ex arbitro Minelli: "Non ci saranno più casi come Kalulu-Bastoni"
- 23:18 Lotito: "Al calcio italiano serve cambiamento radicale. Anche morale"
- 23:04 Malagò: "Gente come Dimarco e Barella vale molto meno senza Mondiali"
- 22:47 Stones, blitz per le visite mediche: poi il difensore tornerà in vacanza
- 22:43 Milan, annullato test col Perth Glory: si passa subito alla gara con l'Inter
- 22:29 Joan Garcia: "Voglio la Champions, ma non deve essere un'ossessione"
- 22:15 VIDEO - Inter in volo per Hong Kong, le immagini dell'arrivo a Malpensa
- 22:05 Internazionale Summer Tour, tutto pronto per la partenza: i convocati
- 22:01 Il Sassuolo prende Bowie dal Verona. Nell'affare entra Mulattieri
- 21:47 Malagò annuncia: "Col nuovo bando dei diritti TV meno soldi alla Serie A"
- 21:32 Tarrega pista mai concreta per l'Inter: al Valencia non sono arrivate offerte
- 21:19 Cagliari, contatti per Darmian: sul tavolo un contratto per una stagione
- 21:05 videoDumfries è del Real, sui social un video da... far girare la testa
- 20:50 Mancini nuovo CT, il sindaco Sala: "Io continuo a fidarmi di Malagò"
- 20:35 Akinsanmiro verso il Monza: operazione a titolo definitivo senza recompra
- 20:32 EURO2032 la nuova spina di Malagò: candidature fino a venerdì