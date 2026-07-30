Il nuovo corso della Nazionale italiana affidato a Roberto Mancini potrebbe riportare in azzurro anche Massimo Maccarone. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, l’ex attaccante sarebbe uno dei principali candidati a entrare nello staff del commissario tecnico. Maccarone ha già collaborato con Mancini durante l’esperienza all’Al-Sadd e rappresenterebbe quindi una figura conosciuta e fidata, capace di inserirsi rapidamente nella nuova struttura tecnica della Nazionale.

Maccarone candidato per lo staff tecnico

La presenza dell’ex centravanti segnerebbe una parziale discontinuità rispetto alla prima gestione Mancini, caratterizzata da un gruppo di collaboratori fortemente legato alla Sampdoria.

In quel ciclo il commissario tecnico aveva lavorato con figure come Gianluca Vialli, Alberico Evani, Attilio Lombardo e Fausto Salsano. Per questa nuova esperienza, invece, il gruppo potrebbe essere rinnovato attraverso l’inserimento di professionisti conosciuti nelle più recenti avventure all’estero.

Oriali e Gagliardi verso il ritorno

Mancini starebbe contemporaneamente lavorando per recuperare alcuni elementi di continuità rispetto alla precedente esperienza azzurra. Il Ct vorrebbe nuovamente al proprio fianco Gabriele Oriali nel ruolo di team manager. Per il possibile ritorno di Oriali sarebbe arrivato anche il via libera di Antonio Conte. Tra i candidati figura inoltre Gagliardi, che riprenderebbe il ruolo di match analyst. La composizione dello staff rappresenta uno dei primi passaggi del nuovo progetto. Mancini vuole circondarsi di collaboratori già conosciuti, combinando l’esperienza maturata durante il precedente ciclo della Nazionale con le figure incontrate nelle successive avventure professionali.