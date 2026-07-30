L’Inter guarda al futuro dentro e fuori dal campo. Mentre la dirigenza completa l’arrivo di John Stones, atteso a Milano per visite mediche e firma dopo essersi svincolato dal Manchester City, la proprietà prepara anche un piano di investimenti destinato al centro sportivo di Appiano Gentile. Secondo quanto riportato da Libero, la programmazione dei campioni d’Italia non riguarda soltanto il rafforzamento della rosa. L’obiettivo è modernizzare le strutture utilizzate quotidianamente dalla prima squadra, intervenendo sui campi di allenamento, sulle palestre e sugli spazi dedicati alla preparazione atletica.

Il progetto dovrebbe coinvolgere anche le tecnologie mediche, sempre più importanti nella prevenzione degli infortuni, nel monitoraggio dei carichi di lavoro e nel recupero dei calciatori. Gli interventi permetterebbero allo staff di Cristian Chivu di lavorare in un ambiente aggiornato e maggiormente funzionale alle esigenze del calcio di alto livello. L’ammodernamento della Pinetina rappresenta quindi un investimento sulla prestazione, ma anche sulla tutela e sulla gestione del patrimonio tecnico del club.

Non soltanto mercato

L’imminente ingaggio di Stones conferma la volontà di aumentare esperienza e qualità nella rosa. Il difensore inglese è pronto a firmare un contratto biennale dopo dieci stagioni trascorse al Manchester City. Parallelamente, la società intende rafforzare le fondamenta organizzative del progetto. L’Inter punta così a crescere attraverso una doppia strategia: cogliere le opportunità offerte dal mercato e migliorare le infrastrutture che accompagnano ogni giorno il lavoro della squadra.