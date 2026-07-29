A TMW Radio è intervenuto l'ex arbitro Daniele Minelli, che ha parlato della riunione con IFAB e UEFA degli arbitri delle varie federazioni per ridurre il ruolo del VAR e dare più centralità all'arbitro: "Finalmente sembra vogliano dare un giro di vite al VAR, per farlo essere come era nato, correggere solo i gravi ed evidenti errori. La trovo una scelta condivisibile, per evitare che succeda quanto visto lo scorso anno e lasciare le decisioni all'arbitro di campo. A meno che non ci siano chiari ed evidenti errori, è giusto che rimanga la decisione presa dall'arbitro in campo".

Ma ha anche aggiunto: "Capita di non vedere in campo magari un tocco. Ora hanno sistemato la cosa, se il calcio d'angolo è evidente, il VAR protrà intervenire e correggere l'errore. Corretto che sia inserita questa novità. I dati che ho visto al Mondiale danno conforto alle nuove disposizioni, avremo dei tempi effettivi di gioco che aumenteranno. Caso Kalulu-Bastoni? Non ci sarà più un caso simile, perché si potrà vedere in caso di doppia ammonizione se è corretta o meno la decisione presa dall'arbitro".