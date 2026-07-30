Roberto De Zerbi vuole trattenere Djed Spence al Tottenham. Il tecnico degli Spurs ha ribadito la volontà di convincere il difensore inglese a rimanere a Londra, nonostante le indiscrezioni di mercato che lo vedono nel mirino di Inter ed Everton. Spence, 25 anni, ha rinnovato il proprio contratto con il Tottenham la scorsa estate, ma il suo futuro resta incerto. Nonostante la forte concorrenza nel ruolo, aumentata dopo gli importanti investimenti effettuati dal club in questa sessione di mercato, De Zerbi continua a considerarlo un elemento fondamentale del suo progetto tecnico. Gli Spurs hanno già investito 237 milioni di sterline, cifra record nella storia del club, per rinforzare la rosa dopo una stagione complicata, conclusa con la salvezza conquistata soltanto all'ultima giornata di Premier League.
Le dichiarazioni di De Zerbi su Spence e Romero
Nel corso della conferenza stampa, Roberto De Zerbi ha affrontato diversi temi legati al Tottenham: dal futuro di Djed Spence e Cristian Romero fino alle prossime mosse di mercato degli Spurs.
"Ripeto quello che ho detto a Djed e anche a Lucas Bergvall", ha dichiarato Roberto De Zerbi, facendo riferimento alle parole pronunciate il giorno precedente sul centrocampista svedese. "Mi piacerebbe che restasse, se vuole restare. Se invece non vuoi rimanere e desideri andare via, allora è giusto che tu parta". Nella scorsa stagione, Spence ha collezionato 30 presenze in Premier League, partendo titolare in 23 occasioni. Un'annata complicata per il Tottenham, che ha chiuso il campionato al 17° posto, conquistando la salvezza per il secondo anno consecutivo. Nel ruolo di terzino destro, la posizione naturale di Spence, la principale concorrenza è rappresentata da Pedro Porro. Lo spagnolo gode della piena fiducia di De Zerbi, che lo ha recentemente definito "il migliore al mondo" nel suo ruolo.
Tra i possibili partenti degli Spurs c'è anche il capitano Cristian Romero. Il difensore argentino era finito nel mirino delle critiche per essere rientrato in patria durante il periodo di infortunio, a pochi giorni dall'ultima partita della scorsa stagione, incontro nel quale è poi riuscito comunque a scendere in campo. De Zerbi, tuttavia, ha preso le difese del centrale argentino, definendo ingiuste le critiche ricevute e ribadendo la propria fiducia nei suoi confronti: "Con me ha avuto un comportamento incredibile - ha spiegato il tecnico italiano -, riconoscendo però che la volontà del giocatore è quella di cambiare squadra. Quando sono arrivato ad aprile avrò fatto un milione di colloqui individuali. Ogni giocatore mi ha detto se voleva restare oppure no - ha raccontato De Zerbi -. Io gli ho detto: 'Aiutatemi a conquistare la salvezza e poi vi aiuterò ad andare via. Se invece non mi aiutate a salvarci, allora resterete sott'acqua con me.'"
Autore: Giammarco Probo
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