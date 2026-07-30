L'Udinese ha aperto le porte alla stampa nel ritiro di Lienz nel contesto del consueto media day estivo. Un modo per fare un primo bilancio del mercato dei friulani, contraddistinto per larga parte dalla telenovela Oumar Solet, giocatore che sembrava a un passo dall'Inter, che poi ha fatto dietrofront andando su altri obiettivi. Un passo indietro che, sostiene qualcuno, è arrivato dopo aver scoperto un presunto problema cronico del difensore francese alla cartilagine di un ginocchio.

Versione smentita da Gian Luca Nani, Group Technical Director dei bianconeri: "Vorrei che tutti i calciatori della nostra rosa fossero infortunati e con problemi al ginocchio come Solet, vorrebbe dire che abbiamo raggiunto quasi la perfezione - le sue parole riportate da Tuttomercatoweb.com -. Da quando è qui non ha saltato un allenamento e ha saltato una gara per precauzione. Non so questa storia da dove nasca. Ausilio è un ragazzo splendido e intelligente, così come Marotta: non viene da loro. Poi ognuno è libero di dire ciò che vuole".