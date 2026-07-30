Attraverso i propri social, Ivan Zazzaroni smorza i toni sul possibile approdo di Cristian Romero all'Inter: "Nessun avvicinamento di Romero all’Inter. Ho il dovere di chiarirlo, visto che dopo la pubblicazione sul nostro sito di una notizia peraltro corretta sul Cuti, s’è scatenato l’inferno. Colpa di una titolazione che definirei “dopata” dal caldo e della quale mi scuso", ha concluso il direttore del Corriere dello Sport.