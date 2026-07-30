E adesso bisogna vendere. Non basta Akinsanmiro al Monza per 7,5 milioni più il 10% sull'eventuale futura rivendita: la mediana è ancora affollata e serve trovare una sistemazione a Frattesi, Asllani e Massolin.

Inoltre resta da sciogliere il nodo Pavard: con Stones, al momento, il reparto arretrato è completo. Ma se il francese dice addio, ecco che si apre uno spiraglio per un nuovo innesto.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 30 luglio 2026 alle 12:00
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
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