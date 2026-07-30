L’Inter è arrivata a Hong Kong per la tournée asiatica. Ci sono ben tre amichevoli in programma per la squadra di Cristian Chivu contro il Manchester City, il Milan e la Juventus. Di seguito le immagini dell’arrivo in Asia, riportate dai canali ufficiali dell’Inter:

Sezione: News / Data: Gio 30 luglio 2026 alle 12:20
Autore: Ludovica Ferrante
vedi letture