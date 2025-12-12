Nell'immeritata sconfitta di Champions League contro il Liverpool, secondo i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro il migliore in campo è stato Piotr Zielinski, che si è posizionato davanti a Manuel Akanji e Nicolò Barella. Pertanto, ecco a seguire le classifiche di turno e generale del premio:

Sommer 4.65%
Akanji 23.87%
Acerbi 0.30%
Bastoni 2.55%
Luis Henrique 2.85%
Barella 10.81%
Calhanoglu 0.75%
Mkhitaryan 1.50%
Dimarco 1.20%
Martinez 9.01%
Thuram 0.30%
Zielinski 31.68%
Bisseck 9.31%
Carlos Augusto 0.45%
Sucic 0.45%
Bonny 0.30%

CLASSIFICA GENERALE DOPO 21 PARTITE:

THURAM 25 PT.
LAUTARO 24 PT.
CALHANOGLU 20 PT.
ZIELINSKI 16 PT.
BARELLA 15 PT.
SUCIC 14 PT.
ESPOSITO, DIMARCO E CARLOS AUGUSTO 10 PT.
BONNY 9 PT.
DIOUF 7 PT.
LUIS HENRIQUE E MKIHITARYAN 5 PT.
AKANJI E BASTONI 4 PT.
DUMFRIES 3 PT.
BISSECK 2 PT.
DE VRIJ 1 PT.

Sezione: Il Pallone d'Oro Nerazzurro / Data: Ven 12 dicembre 2025 alle 14:25
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
