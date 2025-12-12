Nell'immeritata sconfitta di Champions League contro il Liverpool, secondo i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro il migliore in campo è stato Piotr Zielinski, che si è posizionato davanti a Manuel Akanji e Nicolò Barella. Pertanto, ecco a seguire le classifiche di turno e generale del premio:

Sommer 4.65%

Akanji 23.87%

Acerbi 0.30%

Bastoni 2.55%

Luis Henrique 2.85%

Barella 10.81%

Calhanoglu 0.75%

Mkhitaryan 1.50%

Dimarco 1.20%

Martinez 9.01%

Thuram 0.30%

Zielinski 31.68%

Bisseck 9.31%

Carlos Augusto 0.45%

Sucic 0.45%

Bonny 0.30%

CLASSIFICA GENERALE DOPO 21 PARTITE:

THURAM 25 PT.

LAUTARO 24 PT.

CALHANOGLU 20 PT.

ZIELINSKI 16 PT.

BARELLA 15 PT.

SUCIC 14 PT.

ESPOSITO, DIMARCO E CARLOS AUGUSTO 10 PT.

BONNY 9 PT.

DIOUF 7 PT.

LUIS HENRIQUE E MKIHITARYAN 5 PT.

AKANJI E BASTONI 4 PT.

DUMFRIES 3 PT.

BISSECK 2 PT.

DE VRIJ 1 PT.