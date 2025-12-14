Lilian sognava di vederli tutti e due con la divisa bianconera, "invece il destino potrebbe sorprendere pure il capofamiglia, juventino di cuore" e al figlio già felicemente vestito di nerazzurro "potrebbe aggiungersene un altro". Esiste una possibilità reale, fa sapere la Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna a proposito delle novità di mercato che riguardano l’Inter, dove a Marcus si sommi pure Khephren Thuram. Un richiamo di famiglia che potrebbe portare ad un incrocio non scontata, ma neanche impensabile, a causa del mal di pancia crescente di Davide Frattesi".
"Tutto è legato alla mezzala italiana di Chivu, ieri come oggi, a rischio di perdere l’azzurro" e questa volta, rispetto alle puntate precedenti di mercato, la cessione sarà l’epilogo certo di una storia che potrebbe concludersi già a gennaio. Oppure più probabilmente, definitivamente a giugno. Davide in casa Inter sembra ormai "un corpo estraneo" giorno dopo giorno. Diversamente alla Juventus "ha tantissimi estimatori, a partire dal tecnico Luciano Spalletti che per lui stravede". Dopo l’esperienza in Nazionale, Spalletti, che in rosa non dispone di quella tipologia di centrocampista "elettrico e generoso" che tanto apprezza, potrebbe accogliere il centrocampista nerazzurro di centrocampisti che nella memoria dei milanesi lascerebbe gol “come quello in casa del Bayern o l’urlo ai supplementari col Barça"ma anche una continuità "mai di casa". Ora è venuto meno anche l’entusiasmo e i "bianconeri sono seriamente intenzionati a fare un tentativo". Un primo passo non è stato ancora compiuto, "ma sembra soltanto questione di tempo".
"Quando la Juve tornerà a chiedere Frattesi all’Inter – è già successo in passato e a quel tempo il no era stato sdegnato –, i nerazzurri stavolta aprirebbero senza problemi alla cessione definitiva, ma a patto di poter avere una via per riunire i figli di Lilian". Si tratterebbe eventualmente di operazioni non necessariamente legate, "anche perché la normativa sulle plusvalenze si è fatta assai stringente (in casi come questi, andrebbe calcolata soltanto sulla differenza tra le due diverse cifre di vendita)" si legge ancora nella spiegazione della Rosea che fa il punto sui nomi sul taccuino di Ausilio: Koné è quel desiderio non del tutto tramontato, con Ederson prima alternativa (tenendo conto delle difficoltà di trattativa con i Percassi) e il fratello di Marcus come seconda.
"Molto dipenderà dal decisionismo bianconero: se la Juve deciderà di rinunciare senza troppi rimpianti a Thuram, allora sì che Frattesi potrebbe davvero diventare un soldato di Spalletti. Al netto della necessità di un incastro di valutazioni dei due centrocampisti". A fine stagione, il peso a bilancio del centrocampista romano sarà superiore ai 12 milioni, mentre la valutazione dell’Inter parte da 30 a salire. Lato bianconero, invece, K. Thuram "è costato 20 milioni e ha un contratto fino al 2029 da 2 netti. E la valutazione della Juve, tenendo conto dei quattro anni in meno d'età "potrebbe arrivare a 40. In attesa di approfondire, papà Lilian si limita a osservare a distanza: è consigliere assai ascoltato in famiglia, la riunione dei fratelli passa anche da lui".
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
