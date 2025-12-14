Senza Calhanoglu, Cristian Chivu passa al piano B: dopo le prove già fatte con Barella, è Zielinski il centrocampista considerato più abile in regia e senza nulla da togliere al 23 sardo, il polacco al posto del turco permette anche all'ex Cagliari un sacrificio inferiore. Sarà l'ex Napoli dunque a sopperire all'assenza dell'ex Milan, reduce da un recente forfait condiviso con Francesco Acerbi. L'ex Lazio ha alzato bandiera bianca qualche minuto dopo Calhanoglu nella gara di Champions dello scorso martedì contro il Liverpool e resterà ai box per un po'. E già domani contro i rossoblu "Akanji è pronto a slittare in mezzo con inserimento di Bisseck sul centro-destra" fa sapere la Gazzetta dello Sport che annuncia le varie rotazioni di Chivu in vista del match del pomeriggio contro la squadra di Daniele De Rossi.

Il romeno "valuta se confermare Mkhitaryan da mezzala sinistra e Luis Henrique da laterale destro, ma soprattutto cerca il partner migliore per Lautaro: stavolta potrebbe non esserci ThuLa, anzi nelle prove della vigilia c’era Pio Esposito e non Bonny accanto al capitano".