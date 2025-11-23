Si interrompe a nove partite la striscia di risultati utili consecutivi del Trento, beffato dall'Inter U23 dopo una gara in cui non meritava di perdere. "Sono partite che capitano ogni tanto, non abbiamo raccolto quanto avremmo meritato. Saremo giù di morale per un po', ma andiamo a casa contenti per come abbiamo giocato. Non è una mischia su calcio d'angolo che può cambiare l'opinione - il commento del tecnico Luca Tabbiani in conferenza stampa -. Oggi abbiamo concesso poco e niente contro una squadra forte come l’Inter U23, è difficile credere a quello che dico ma io sono molto, molto contento di ciò che ho visto in campo.