Alessandro Berretta, centrocampista della Giana Erminio, ha parlato a TMW Radio delle seconde squadre. Di seguito la sua convinzione personale: "Stanno crescendo molto. Ho conosciuto anche in Nazionale giocatori che giocano nell’Under 23 dell’Inter, che è in alta classifica e punta a vincere. Le seconde squadre aiutano tanto i giovani, perché ti fanno giocare subito nel professionismo e ti fanno entrare in questo mondo. Completamente diverso da quello giovanile. Io dalla Primavera 1 del Monza sono passato in Serie C per fare esperienza e abituarmi al ritmo, per prepararsi al salto serve".