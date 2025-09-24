Dopo le due vittorie consecutive contro Virtus Verona e Pergolettese in trasferta, l'Inter Under 23 di Stefano Vecchi vuole rompere il tabù della vittoria interna all'U-Power Stadium di Monza e giovedì ha già un'occasione nel match contro la Triestina ultima in classifica a -12 dopo la forte penalizzazione subita qualche giorno fa. Ad arbitrare l'incontro è stato designato il genovese Francesco Burlando, con l'assistenza di Cosimo Schirinzi di Casarano e Pasquale Gatto di Lamezia Terme.

Quarto uomo sarà Michele Pasculli, della sezione di Como, mentre Manuel Marchese di Pavia è stato scelto in qualità di operatore del Football VIdeo Support. Fischio d'inizio alle ore 20.45.