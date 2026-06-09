Ieri, allo 'Stade Pierre Mauroy' di Villeneuve d'Ascq, Didier Deschamps ha vissuto la sua ultima partita da ct della Francia in patria. Una sensazione che DD ha descritto così, in conferenza stampa, a margine della vittoria ottenuta in amichevole dalla sua squadra contro l'Irlanda del Nord: "È una conclusione agrodolce. Ho ricevuto molte manifestazioni di affetto e apprezzamento, il che è molto gratificante - le sue parole riportate da L'Équipe -. Da quando sono arrivato a Clairefontaine, ho fatto molto per quest'ultima volta, ma non provo nostalgia. Per me è come se fosse il primo giorno, mi godo ogni minuto per assicurarmi che tutto vada per il meglio. In questa partita, a tratti siamo stati un po' troppo prudenti, non giocando con l'intensità necessaria. Ma la vera prova sarà il 16 (l'esordio al Mondiale contro il Senegal, ndr), lì avremo bisogno di molto di più. Non ho ancora deciso la formazione titolare. Ci sarà un undici di partenza, ma avremo bisogno anche di valide alternative. Ci sono diverse opzioni".
Se la formazione di ieri era uno 'spoiler', come aveva annunciato lo stesso Deschamps alla vigilia, Marcus Thuram si accomoderà in panchina. Ieri, infatti, l'attaccante dell'Inter è rimasto a guardare i compagni per tutto il match.
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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