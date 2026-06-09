La trattativa tra l'Inter e l'Atalanta per Marco Palestra, ribadisce Sky Sport, è in una fase di standby. Il club di Viale della Liberazione non ha intenzione di sfondare il muro dei 50 milioni di euro, la cifra chiesta dalla Dea per liberare il laterale reduce dal prestito fruttuoso al Cagliari. Nella testa dei dirigenti, l'idea era quella di spingersi al massimo a 45 milioni di euro, come peraltro comunicato alla controparte con l'offerta presentata qualche giorno fa. Al momento, quindi, spiegano i colleghi, non sono in programma rilanci o ulteriori proposte migliorate. 

Sezione: Focus / Data: Mar 09 giugno 2026 alle 12:42
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.