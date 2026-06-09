E' finita con una vittoria per 2-0 l'amichevole organizzata dalla nazionale ivoriana contro il Philadelphia Union II, la squadra riserve della formazione che milita in MLS. Una partita particolare nella quale i novanta minuti sono stati divisi in tre tempi di gioco da mezzora. Il ct Emerse Faé ha selezionato tre formazioni titolari, con l'attaccante dell'Inter, Ange-Yoan Bonny, che ha giocato la prima ora mettendo a segno il rigore del raddoppio definitivo degli Elefanti. Ora pronti per il debutto al Mondiale, in programma nella notte italiana del 15 giugno, contro l'Ecuador. Poi, gli ivoriani affronteranno la Germania e chiuderanno il girone con la sfida a Curaçao.

️ 40’ | ️ BUT POUR LA CÔTE D’IVOIRE 🇨🇮



Ange-Yoan Bonny transforme le penalty et double la mise pour les Éléphants !



🇨🇮 Côte d’Ivoire 2-0 Philadelphia Union II#ElephantsEnMarche #TousDerriereLesElephants #CDM2026 pic.twitter.com/RcWnaar1OR — Équipe Nationale de Football Cote d’Ivoire 🇨🇮 (@equipenatciv) June 8, 2026