E' finita con una vittoria per 2-0 l'amichevole organizzata dalla nazionale ivoriana contro il Philadelphia Union II, la squadra riserve della formazione che milita in MLS. Una partita particolare nella quale i novanta minuti sono stati divisi in tre tempi di gioco da mezzora. Il ct Emerse Faé ha selezionato tre formazioni titolari, con l'attaccante dell'Inter, Ange-Yoan Bonny, che ha giocato la prima ora mettendo a segno il rigore del raddoppio definitivo degli Elefanti. Ora pronti per il debutto al Mondiale, in programma nella notte italiana del 15 giugno, contro l'Ecuador. Poi, gli ivoriani affronteranno la Germania e chiuderanno il girone con la sfida a Curaçao. 

Sezione: News / Data: Mar 09 giugno 2026 alle 12:56
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.