"Se si guarda al risultato e all'andamento della partita, è chiaro che dobbiamo alzare il livello. Abbiamo mostrato alcuni aspetti positivi, ma anche alcuni da migliorare". Lo ha detto Denzel Dumfries, in un'intervista a ESPN e SBS6, dopo la vittoria della Nazionale dei Paesi Bassi sull'Uzbekistan ottenuta in volata grazie a un rigore trasformato da Cody Gakpo.

"Tra le cose da migliore c'è sicuramente la finalizzazione delle occasioni - ha aggiunto -. Creiamo abbastanza opportunità, ma siamo un po' imprecisi, il che ci impedisce di aumentare il vantaggio. Non direi che siamo preoccupati. L'importante è giocare bene il match d'esordio al Mondiale contro il Giappone. Poi capisco che, guardando il risultato, non sia sufficiente. Sono d'accordo. C'è sempre margine per migliorare".