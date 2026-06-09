Questa mattina, nell’Aula consiliare di Palazzo Pirelli, l'Inter è stata premiata, assieme a Como, Monza, Desenzano e Folgore Caratese, per i successi riportati, a diverso titolo, nella stagione sportiva 2025/2026. Un'occasione per Federico Romani, Presidente del Consiglio Regionale della Lombardia, di esprimere un suo personale desiderio di mercato, da tifoso nerazzurro, alla presenza di Beppe Marotta: "Penso che per valorizzare ancora di più il calcio italiano ci sia bisogno magari di un calciatore italiano, lombardo, quindi faccio il nome di Palestra, perché no? Perché non sognare e aumentare il numero di calciatori italiani. Già l'Inter ne schiera 4-5 a partita…", le sue parole. Parole che fanno sorridere il presidente dei nerazzurri.

️Romani con Marotta a Palazzo Pirelli: "Perché non sognare Palestra?"️ pic.twitter.com/jQNMsLVd1s — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) June 9, 2026