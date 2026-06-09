Questa mattina, nell’Aula consiliare di Palazzo Pirelli, l'Inter è stata premiata, assieme a Como, Monza, Desenzano e Folgore Caratese, per i successi riportati, a diverso titolo, nella stagione sportiva 2025/2026. Un'occasione per Federico Romani, Presidente del Consiglio Regionale della Lombardia, di esprimere un suo personale desiderio di mercato, da tifoso nerazzurro, alla presenza di Beppe Marotta: "Penso che per valorizzare ancora di più il calcio italiano ci sia bisogno magari di un calciatore italiano, lombardo, quindi faccio il nome di Palestra, perché no? Perché non sognare e aumentare il numero di calciatori italiani. Già l'Inter ne schiera 4-5 a partita…", le sue parole. Parole che fanno sorridere il presidente dei nerazzurri. 

Sezione: Focus / Data: Mar 09 giugno 2026 alle 12:28
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.