C'è chi dice A e chi dice B. La certezza è che l'Inter voglia tentare tutto il possibile per assicurarsi Marco Palestra, evidentemente il primo obiettivo per la sostituzione di Denzel Dumfries, ormai passato al Real Madrid tramite clausola rescissoria.

Ma quanto costa Palestra? C'è chi parla di Marotta convinto di chiudere l'affare a 45 milioni più bonus e chi dice non bastino 50 milioni per strapparlo alla Dea...

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Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 09 giugno 2026 alle 12:00
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
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