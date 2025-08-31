"Voglio congratularmi con la squadra. Ci siamo sacrificati con coraggio. Siamo stati pronti a soffrire soprattutto il secondo tempo. Ci aspettavamo questo. L’Inter pressava tantissimo. A San Siro serve anche fortuna. Tutto è possibile se si gioca con questa voglia". Lo ha detto Kosta Runjaić, tecnico dell'Udinese, dopo il successo di San Siro contro i nerazzurri.



Piotrowski ha fatto una buona partita. E che ne pensa di Buksa?

"Sono contento di avere questi giocatori, che hanno prima di tutto un grande carattere. Sono contento che siano qui. Sono esperti e affamati. Serve del tempo per adattarsi. Piotrowski ha fatto un’ottima gara. Buksa ha avuto modo di assaggiare la durezza dei difensori della Serie A e sono sicuro che si adatterá benissimo con tutti gli altri attaccanti che abbiamo.