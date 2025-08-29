Christian Dimarco, fratello di Federico, ha salutato l'Alcione passando alla Pro Patria. Uno scherzo del destino l'ha messo di fronte al calendario. Domenica, nel corso della seconda giornata di campionato, Dimarco sfiderà proprio l'Inter U23, nella sfida che si giocherà all'U Power Stadium di Monza.

Data: Ven 29 agosto 2025
Autore: Niccolò Anfosso
