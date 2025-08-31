L’attaccante nerazzurro Marcus Thuram ha commentato brevemente in conferenza dopo il ko rimediato contro l’Udinese a San Siro: “Sappiamo quello che abbiamo sbagliato e lavoreremo per fare meglio. Non siamo contenti di aver perso in casa contro l’Udinese alla seconda di campionato. Volevamo fare il gol per cambiare la partita, abbiamo provato a cambiare l’inerzia della gara ma purtroppo non ci siamo riusciti. Lavoreremo meglio alla prossima”.