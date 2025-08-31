Keinan Davis, autore del gol che ha sbloccato il match di San Siro contro l'Inter, parla ai microfoni di DAZN dopo il triplice fischio di Marchetti: "Sono molto felice, mi sento bene. Le ultime due stagioni sono state molto difficili. Quanti gol farò? È un segreto, devo giocare bene per la squadra".