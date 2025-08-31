Dopo la sconfitta contro l'Udinese, si è presentato Marcus Thuram ai microfoni di Inter Tv: "Abbiamo giocato contro una squadra molto aggressiva. Nella ripresa abbiamo spinto, siamo stati un po' sfortunati. Non dobbiamo buttarci giù, nello spogliatoio ci siamo parlati. Sapevamo sarebbe stata dura, in una stagione ci sono partite dure. Dobbiamo cominciare le partite come abbiamo fatto nel secondo tempo, e giocando così potremo ribaltare situazioni sfavorevoli".