Cristian Chivu, intervenuto su Inter Tv, ha parlato così della sconfitta contro l'Udinese: "Si era messa bene, l'avevamo sbloccata ma poi abbiamo perso campo e lucidità. Il rigore ha portato l'Udinese al pari, abbiamo cercato di reagire senza coerenza e lucidità. Abbiamo perso anche duelli e seconde palle, sono stati bravi loro a trovare i nostri punti deboli. Nel secondo tempo meglio per qualità, lucidità e corse. Non siamo riusciti a pareggiarla e con il trascorrere del tempo abbiamo perso lucidità. Un po' frenetici nella costruzione, potevamo far meglio. Bisogna reagire velocemente, siamo un cantiere aperto. Occorre trovare la motivazione giusta per riprendersi. Sosta Nazionali? Dopo una partita del genere ti può aiutare, dipende sempre dall'orgoglio del campione, che deve ritrovare la motivazione il più in fretta possibile.

La soluzione più punte potremo rivederla?

"Abbiamo provato in tutti i modi a pareggiarla, lasciando tanti giocatori per attaccare l'area di rigore. Ma non siamo riusciti a segnare".