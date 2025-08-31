"Grazie per i complimenti". Kosta Runjaić apre così l'intervista con DAZN dopo la vittoria dell'Udinese sul campo dell'Inter.

Cosa chiede ad Atta?

"Ci aspettiamo che faccia gol, l'anno scorso è stato un anno di adattamento per lui. Ora deve sfruttare al meglio le sue caratteristiche".

Dal 1' avete limitato la qualità dell'Inter, avete avuto coraggio con il pressing alto.

"Abbiamo deciso di difendere con coraggio perché non puoi essere passivo contro l'Inter; abbiamo anche gestito la palla in alcuni momenti. Sono davvero soddisfatto, il secondo tempo è stato davvero difficile per noi. Abbiamo difeso bene".

Ti aspetti qualcosa dal mercato?

"Vediamo cosa ci porterà il futuro, c'è ancora qualche ora".