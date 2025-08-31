Subito dopo il triplice fischio di San Siro, Arthur Atta viene raggiunto a bordo campo da DAZN per un commento sul match appena concluso tra Inter e Udinese: "Abbiamo fatto una bella partita, abbiamo dato tutto. La scorsa settimana eravamo delusi, ora siamo contenti. Il mister mi dice sempre di essere sempre in area, ho avuto fiducia e oggi ho anche segnato. Faccio solo gol belli? Sì sì (ride, ndr)".