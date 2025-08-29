L'ex Triestina Simone Grillo, intervistato da TuttoC.com, ha parlato delle prospettive di campionto della terza serie, citando anche la formazione U23 dell'Inter.

Chi se la giocherà nel Girone A?
"Vicenza e Cittadella possono giocarsi il primo posto, ma la sorpresa può essere l'Inter U23".

