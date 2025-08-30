Nuovo colpo di mercato per l'Inter U23, attesa domani dall'esordio casalingo all'U-Power Stadium di Monza contro la Pro Patria. Il club "comunica l'arrivo in nerazzurro di Iwo Krzysztof Kaczmarski dall'Empoli - informa Inter.it -. Il giocatore classe 2004 si trasferisce all'Inter U23 in prestito con obbligo di riscatto".

Si tratta dell’ottavo innesto della rosa dopo il portiere Melgrati, i terzini David, Avitabile e Cinquegrano, il centrale Prestia, il centrocampista Fiordilino e le punte La Gumina e Agbonifo.