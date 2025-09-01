“Inter, che botta”. Si apre così la prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola domani. “Clamoroso ribaltone dell’Udinese a San Siro, Chivu cade già: “Siamo un cantiere aperto”.

