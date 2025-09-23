La gomitata rifilata a Francesco Stante nei secondi finali del match del Voltini tra Pergolettese e Inter Under 23 costa una squalifica pesante all'attaccante gialloblu Niccolò Corti, che è stato fermato per ben tre giornate dal Giudice Sportivo della Lega Pro Stefano Palazzi per condotta violenta. "Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, ivi compresa la natura del gesto posto in essere, e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta", si legge nel comunicato.

Confermata la squalifica di un turno per il difensore nerazzurro Matteo Cocchi, espulso all'inizio del secondo tempo e che salterà la partita di giovedì contro la Triestina. Prima ammonizione per Matteo Spinaccè.