Prima della partita contro l'Inter U23, il Cittadella ha accolto il suo nuovo attaccante Diego Falcinelli. L'ex Spezia, che ha firmato qualche settimana fa coi granata, è chiaro sulle ambizioni dei veneti: "Il Vicenza sta facendo un campionato importantissimo a livello di punti, noi dobbiamo pensare di partita in partita e provare a vincerne il più possibile. Sarà complicato ma abbiamo le qualità per fare bene. Il campionato è lungo e sono sicuro che faremo un grandissimo torneo, però pensiamo prima a vincere la prossima. Questa squadra non può restare in Serie C”.

Prossima gara che vedrà il Citta opposto ai nerazzurri di Stefano Vecchi: "Una squadra che sicuramente ha dei giovani di qualità, il settore giovanile dell'Inter ha sempre formato giocatori forti; sono stato lì e so come lavorano. Vengono da sette risultati utili consecutivi, giocheremo in uno stadio bello dove possiamo mettere in mostra le nostre qualità. Per me possiamo vincere la partita pur con tutto il rispetto per un grande avversario come l'Inter. Però noi dobbiamo pensare a noi stessi".