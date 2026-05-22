Il giornalista Gianluca Rossi ha intervistato per il suo canale Youtube l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti, raggiunto nel corso della giornata di ieri all'Arena Civica. Un breve scambio di battute, nel quale Moratti racconta in primo luogo le emozioni per la grande festa offerta al popolo nerazzurro per il Double firmato dalla squadra di Cristian Chivu: "Emoziona l'ambiente, sentire i tifosi felici di vedere i giocatori e vedere contenti quelli che lavorano in società; è un festeggiamento bellissimo, che emoziona certamente".

Chivu sembrava un allenatore quando giocava?

"No, non aveva mai dato segno né era il tipo che in campo comandasse o facesse chissà cosa. Ma era un ragazzo coraggiosissimo, si è visto quando è tornato in campo dopo un mese dal grave infortunio. Era coraggioso e anche attento ai compagni e alle analisi. Quindi è un ragazzo intelligente".

Cosa le è piaciuto di più di questa Inter?

"Lautaro Martinez, una cosa indimenticabile per me. Poi tutti sono stati bravissimi, ma è difficile avere un centravanti così".