Si è concluso poco fa l'allenamento mattutino al BPER Training Centre in vista della partita di domani pomeriggio al Dall'Ara di Bologna, ultimo atto ufficiale per l'Inter di questa stagione che ha portato in dote Scudetto e Coppa Italia. Come riporta Sky il gruppo nerazzurro, che ieri ha svolto la seduta all'Arena Civica per un evento speciale, oggi pomeriggio sarà libero e si ritroverà domani mattina per la partenza alla volta di Bologna.

Più che per il risultato, la partita di domani conterà soprattutto per salutare alcuni calciatori che non vestiranno più la maglia dell'Inter la prossima stagione. Quelli per scadenza di contratto come Yann Sommer, Matteo Darmian e Francesco Acerbi, con Stefan de Vrij e Henrikh Mkhitaryan che potrebbero restare un'altra stagione. Oppure quelli che verranno ceduti questa estate e, in attesa, domani potrebbero disputare la loro ultima gara ufficiale con questa maglia.