"Siamo stati contenti di metterci a disposizione dell'Under 23 perché deve essere assolutamente così" dice Benito Carbone, allenatore della Primavera dell'Inter, a pochi minuti dal fischio d'inizio del primo turno del playoff che vedrà i nerazzurri sfidare il Cesena (CLICCA QUI PER SEGUIRE IL LIVE): "Se ci sono stati dei piccoli problemi con gli infortuni, ma anche quando potevamo mandare su dei giocatori, abbiamo cercato sempre di risolverli. I problemi non ci devono abbattere, ma bisogna cercare di risolverli - dice ai microfoni di Sportitalia -. Bisogna gestire la cosa nel migliore dei modi. I ragazzi, sia quelli che vengono da su che quelli che vengono da giù, sono stati perfetti. Quando abbiamo una riserva importante come l'Under 23 la priorità sono loro e quandi noi dobbiamo essere a disposizione".

La prima squadra festeggia il Double, a lei la società ha chiesto qualcosa?

"No no, la priorità dell'Inter è lavorare per il giovane e cercare di farlo crescere. Dobbiamo mettere a disposizione tutte le nostre conoscenze ed energie e formarli come uomini. Nel percorso di noi che alleniamo bisogna capire che siamo prima istruttori e poi allenatori: è una cosa importante che dobbiamo far arrivare ai ragazzi. Loro hanno un sogno e dobbiamo aiutarli a realizzarlo. Questa è la priorità nostra e dell'Inter".