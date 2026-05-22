Alla vigilia dell'ultimo impegno ufficiale per l'Inter in questa stagione trionfale, domani pomeriggio a Bologna contro i rossoblu, il mercato comincia a prendere piede e le voci emergono e si diffondono con una certa continuità. Uno dei nomi che non è mai stato cancellato dal taccuino nerazzurro dallo scorso gennaio è quello di Curtis Jones, tra i principali candidati a ereditare il posto in rosa di Davide Frattesi, ormai considerato inevitabilmente in uscita. Per quanto concerne l'inglese, Sportitalia ribadisce l'attuale situazione, evidenziando come l'Inter faccia sul serio per lui e abbia da tempo ottenuto il gradimento del centrocampista, convinto di poter trovare più spazio e fiducia altrove, meglio se in un club che lotta per tanti obiettivi proprio come quello fresco campine d'Italia e vincitore della Coppa Italia. I contatti con l'entourage sono continui e dal punto di vista dlel'ingaggio non risultano conflittualità, perché Jones non guadagna cifre spropositate al Liverpool.

L'ostacolo oggi è la valutazione che filtra dai Reds, intorno ai 35 milioni di sterline, oltre 40 milioni di euro, giudicata eccessiva considerando che il contratto del 25enne scadrò nel giugno 2027 e non c'è da parte sua la volontà di rinnovarlo. Ad ogni modo i nerazzurri sono convinti di proseguire il discorso per portare Curtis Jones a Milano.