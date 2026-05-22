"Un vero e proprio viaggio, un intreccio tra passato e presente, dove ho potuto rincontrare persone che non vedevo da tempo". Questa è la descrizione che Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter, offre della sua nuova opera letteraria, uscita in concomitanza proprio con l'anniversario del Triplete. Un libro che raccoglie emozioni ma soprattutto tanti memorabilia della sua fantastica carriera: oggetti, cimeli, maglie, trofei, ricordi, tutto raccolto in un libro in cui ogni fotogramma è un viaggio immersivo nella storia e nella carriera di Matrix. "Un regalo che mi sono fatto per la mia carriera, per la mia famiglia e per gli amici che me l’hanno proposto. Un’esperienza che ho vissuto a pieno, tornando in luoghi, spogliatoi, stadi e rettangoli di gioco dove ho lottato, incontrando persone e avversari speciali che hanno segnato la mia carriera, la mia vita…", continua a scrivere Materazzi su Instagram.

Con la realtà aumentata un'esperienza ancora più speciale

Il libro presenta poi una particolarità: l'interattività permessa dall'impiego della realtà aumentata. Inquadrandole con un qualsiasi smartphone, alcune fotografie si trasformano magicamente nelle voci e nei racconti dei suoi familiari e dei suoi migliori amici, compagni di squadra e di vita. Il volume è disponibile in due edizioni attraverso il sito ufficiale di Times Like These, indicato anche nelle stories e nella biografia Instagram del campione del mondo 2006, il costo è di 49 euro. I testi sono di Andrea Elefante, firma della Gazzetta dello Sport.