Parlando ai microfoni di Radio CRC alla vigilia dell'ultimo impegno stagionale del Napoli, Matteo Politano, esterno offensivo della formazione di Antonio Conte che saluterà lo Scudetto dopo la partita contro l'Udinese, fa un bilancio consuntivo della sua annata: "Per me è stata una stagione positiva. Anche alla mia età continuo a cercare di migliorare e di aggiungere qualcosa al mio bagaglio. Voglio restare ad alti livelli ancora per qualche anno e quindi provo ogni giorno a crescere”. Per poi scegliere qual è stato il campionato più bello tra i due vinti con la maglia azzurra: "Domanda difficilissima. Ne parlo spesso anche con mia moglie e con gli amici. Personalmente forse il quarto è stato ancora più emozionante perché vissuto con maggiore sofferenza, siamo arrivati all’ultima giornata con tantissima tensione. Il terzo invece è stato un dominio straordinario, con il traguardo raggiunto in anticipo. Sono due emozioni incredibili, impossibile scegliere”.

"Che batosta la Champions League, ma ci è servita"

Politano indica poi qual è stata la batosta peggiore e la vittoria più bella vissute in questa annata; "Sicuramente la sconfitta pesante in Champions ci ha fatto molto male. Mentalmente è stata una botta importante, ma ci è servita anche per rimetterci in carreggiata. In Champions, se non sei perfetto dal punto di vista fisico, tattico e mentale, vieni punito subito. E per i ragazzi più giovani è stato un impatto forte. I momenti belli? La gara col Milan resta speciale, anche perché ho segnato e non succede così spesso… Però quando vinci gli scontri diretti sono tutte partite che ti restano dentro. Penso anche alla vittoria contro la Roma”.