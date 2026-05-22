A fianco di Massimo Moratti, ieri all'Arena Civica, era presente anche il vicepresidente esecutivo di Pirelli Marco Tronchetti Provera, sponsor storico dell'Inter. E anche lui, raggiunto da Gianluca Rossi, ha raccolto le sue emozioni per la giornata e per lo Scudetto vinto dai nerazzurri: "Abbiamo seminato bene, ma Massimo soprattutto ha seminato bene. Al di là di vedere Chivu che ha una storia bellissima con l'Inter, dare ai tifosi la soddisfazione di fare rinascere la squadra dopo un anno molto complicato come la stagione scorsa è grande per tutti gli interisti".

Lei avrebbe detto che Chivu sarebbe diventato questo?

"Quando fu deciso di dargli la responsabilità, con Massimo abbiamo condiviso il giudizio di un ragazzo serio, intelligente, affidabile, che ce l'avrebbe potuta fare. Siamo diventati tifosi di Chivu".

Cosa le è piaciuto di più di questa Inter?

"La capacità di reagire e lo spostare il baricentro più avanti. Non sempre, ma quando la squadra andava avanti era un piacere vederla. Speriamo che Chivu continui su questa strada".