Secondo il Corriere dello Sport, Gasperini si sarebbe convinto a cedere Koné all'Inter. Ma la valutazione, rispetto ai 35 milioni di un anno fa, sarebbe schizzata fino a sfiorare i 50.

Da qui l'idea di abbassare il cash con l'inserimento di una contropartita tecnica. Carlos Augusto? Bisogna pensarci bene...

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Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 22 maggio 2026 alle 12:00
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
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