Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, vuole chiudere la stagione con il terzo risultato prestigioso consecutivo dopo che la sua squadra è stata capace di battere in trasferta Napoli (3-2) e Atalanta (1-0) nelle ultime due uscite di campionato. Poi sarà tempo di pensare al suo futuro, argomento che verrà messo sul tavolo nel meeting fissato dalla società felsinea tra qualche giorno.

Prima, però, c'è la sfida di campionato con l'Inter che il tecnico rossoblu ha inquadrato così, parlandone nella conferenza stampa della vigilia: "Questo trittico di partite dopo il Cagliari era molto pericoloso perché poteva non regalarci nulla, invece veniamo da due vittorie consecutive - la sottolineatura dell'ex Spezia -. Domani proveremo a chiudere bene facendo una bella partita contro la squadra non solo campione d'Italia ma capace di fare il double. Ci siamo allenati con il sorriso. Dispiace per Orsolini perché siamo riusciti a tutelarlo per tutta la stagione ma per domani lo perdiamo".

Sarà la sua ultima partita al Dall'Ara?

"Non ci sono novità. Dopo la partita, a metà settimana, ci incontreremo con la società. Lasciamo perdere il contratto perché per quanto riguarda gli allenatori è sempre un caso particolare. Valuteremo cosa si è sbagliato e dove si può migliorare".