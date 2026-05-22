Simone Inzaghi, tecnico dell'Al-Hilal, esprime in conferenza stampa tutta la sua amarezza per il campionato perso all'ultima giornata in Saudi Pro League, come già gli era capitato due volte in Serie A con l'Inter.

"In tutti noi c'è delusione perché volevamo vincere il campionato, solitamente con 84 punti lo avremmo potuto vincere e così non è stato, ma alla fine negli spogliatoi ho ringraziato i giocatori perché per me sono stati straordinari. Tra mille difficoltà, infortuni, cambi nella rosa, momenti complicati e pochissimo tempo per lavorare perché praticamente sono state due stagioni insieme: finito il Mondiale per club, dove tutto il mondo ha parlato dell'Al-Hilal e del calcio saudita, abbiamo avuto pochissimo tempo. Penso che siamo l'unica squadra imbattuta al mondo e portiamo a casa solo un trofeo, la King. In Champions ricordiamo tutti la partita dove nei supplementari potevamo chiaramente vincere e il campionato purtroppo non siamo riusciti a vincerlo".