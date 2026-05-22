Dopo l'ennesimo bagno di folla arrivato ieri pomeriggio all'Arena Brera, l'Inter si prepara per un nuovo allenamento, quello di rifinitura, previsto per oggi ad Appiano Gentile. Domani è in programma l'ultima gara di campionato contro il Bologna, in Emilia. Una gara, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, totalmente ininfluente per entrambe le formazioni. Servirà quindi a Chivu per testare seconde linee e giovani. Non ci saranno i vari Calhanoglu, Thuram, Dumfries, Akanji e Thuram, già a riposo in vista del Mondiale.

Dovrebbe invece giocare Lautaro Martinez, sia per aggiungere altri gol allo score personale e blindare così il primo posto nella classifica marcatori, sia per migliorare la condizione fisica, sempre con uno sguardo alla prossima rassegna intercontinentale. Il doppio infortunio del 2026 gli ha infatti tolto uno spicchio importante della stagione. Tra gli elementi dell'Under 23, spera di avere spazio dall'inizio Cocchi (che già era stato titolare in Coppa Italia contro il Torino) e Mosconi, utilizzato in due recenti spezzoni contro Lazio e Parma.