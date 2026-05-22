Stefan de Vrij non ha in programma di tornare al Feyenoord, suo ex club, nella prossima stagione. A rivelarlo, parlando a Soccernews, è l'esperto di mercato, Mounir Boualin, che sostiene che sia la moglie del calciatore, Doina Turcanuvan, a non essere favorevole a un trasferimento al De Kuip.

Il difensore centrale della Nazionale dei Paesi Bassi ha diverse opzioni sul tavolo, a partire da quella del Panathinaikos che lo ha già contattato personalmente. Il nome dell'ex Lazio fa gola anche in Turchia, con diversi club pronti a puntare su di lui.

Non è da escludere, infine, una permanenza all'Inter, nonostante appena qualche settimana fa il suo addio sembrasse certo all'atto della naturale scadenza del contratto del prossimo 30 giugno. I nerazzurri gli hanno fatto capire di voler fare un'offerta di rinnovo che, spiega Boualin, sarebbe a condizioni meno favorevoli rispetto a quelle attuali.