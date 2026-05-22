Stefan de Vrij non ha in programma di tornare al Feyenoord, suo ex club, nella prossima stagione. A rivelarlo, parlando a Soccernews, è l'esperto di mercato, Mounir Boualin, che sostiene che sia la moglie del calciatore, Doina Turcanuvan, a non essere favorevole a un trasferimento al De Kuip.

Il difensore centrale della Nazionale dei Paesi Bassi ha diverse opzioni sul tavolo, a partire da quella del Panathinaikos che lo ha già contattato personalmente. Il nome dell'ex Lazio fa gola anche in Turchia, con diversi club pronti a puntare su di lui. 

Non è da escludere, infine, una permanenza all'Inter, nonostante appena qualche settimana fa il suo addio sembrasse certo all'atto della naturale scadenza del contratto del prossimo 30 giugno. I nerazzurri gli hanno fatto capire di voler fare un'offerta di rinnovo che, spiega Boualin, sarebbe a condizioni meno favorevoli rispetto a quelle attuali. 

Sezione: Focus / Data: Ven 22 maggio 2026 alle 12:49
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.