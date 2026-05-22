Il Club Brugge si è laureato campione di Belgio grazie al 2-2 ottenuto sul campo del Mechelen, conquistando così il ventesimo titolo nazionale della sua storia.

Un trionfo arrivato al fotofinish, reso ancora più incandescente dal contemporaneo pareggio a reti inviolate dell’Union Saint-Gilloise sul campo del Gent. La formazione guidata da Ivan Leko aveva il compito di ottenere almeno lo stesso risultato delle dirette rivali e ha visto il titolo decidersi negli istanti finali di una gara carica di tensione.

Per due volte il Club Brugge è passato in vantaggio e in entrambi i casi si è fatto raggiungere, mentre il gol dell’Union SG all’88’ ha gelato temporaneamente l’ambiente di Bruges, prima dell’intervento del VAR che ha annullato la rete per fuorigioco, consegnando di fatto il titolo ai neroblu.

Grande protagonista della stagione è stato Aleksandar Stankovic, autore di 9 gol e 5 assist tra tutte le competizioni. Il classe 2005, cresciuto nel settore giovanile dell’Inter Milan, potrebbe ora tornare proprio in nerazzurro, che mantiene il diritto di recompra dopo la cessione estiva.

Il suo futuro resta aperto: diversi club, anche dalla Premier League, avrebbero già mostrato interesse e potrebbero spingersi fino a circa 40 milioni per provare a strapparlo all’Inter.